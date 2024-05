Gewitter und Starkregen am Donnerstag in Hessen möglich

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf Regen und teilweise auch Gewitter einstellen. Ab Donnerstagnachmittag gebe es kräftige Schauer und Gewitter mit lokal unwetterartigem Starkregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Es sei auch mit Hagel und Sturmböen zu rechnen.