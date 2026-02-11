FKK-Therme oder schwarzer Humor zum Valentinstag

Frankfurt (dpa/lhe) - Blumen, Pralinen, Kuss und Essen: So langweilig sieht das klassische Bild vom Valentinstag aus. Doch der Tag kann auch ganz anders begangen werden. Ein paar – mehr und weniger ernst gemeinte – Beispiele für den Valentinstag am Samstag in Hessen.

RomCom-Klassiker oder Erotik zum Zuschauen im Autokino

Das Autokino in Gravenbruch bietet zum Valentinstag am Samstagabend zwei Specials an. Um 21.15 Uhr können Besucherinnen und Besucher bei Richard Gere und Julia Roberts in «Pretty Woman» dahinschmelzen. Und mit FSK 16 läuft um 23.59 mit «Fifty Shades of Grey» ein etwas anderer Liebesfilm.

Ganz entspannt durch den Liebestag in einer Therme

Auf Tuchfühlung können Verliebte in den Thermen und Spas des Landes gehen. Die Rhein-Main Therme bietet am Samstag die Saunanacht «Be my Valentine!» an – eine Nacht «voller Zweisamkeit, Genuss und Wohlbefinden». Ab 22.00 Uhr gilt FKK im gesamten Bad. «Genieße absolute Freiheit, Nähe und Entspannung ohne textile Grenzen», heißt es auf der Homepage.

In der Sprudelhof Therme in Bad Nauheim lässt sich der «Romantik Deal» übrigens nicht nur für zwei Menschen kaufen, sondern auch für eine – für alle, die am Valentinstag auf niemanden warten wollen.

Die Spessart Therme in Bad Soden-Salmünster verspricht zum Valentinstag «Entspannung statt Konfetti» und damit eine Auszeit vom närrischen Treiben. Ab 17.00 Uhr werden dort laut Homepage direkt am Wasser Cocktails serviert.

Für alle, die gar keinen Bock auf Valentinstag haben

Mit dem vielsagenden Titel «Schätzelein, mir graut vor dir! – Die Anti-Valentinstags-Tour» gibt es in Frankfurt am Samstag eine Tour für alle, die genug von Romantik und Liebe haben. «Blumen und Schokolade? Nix gibt’s! Alles nur Erfindungen einer mafiösen Blumen- und Schokoladenbande, die einzig unser liebes, teures verdientes Geld im Sinn haben», steht auf der Homepage.