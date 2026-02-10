Geschenke zum Valentinstag: Preise für Pralinen gestiegen

Wiesbaden (dpa) - Wer zum Valentinstag an diesem Samstag ganz klassisch Blumen oder Pralinen verschenken möchte, muss wahrscheinlich tief in die Tasche greifen. Die Preise für Pralinen sind 2025 um fast ein Fünftel (17,8 Prozent) gemessen am Vorjahr gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Schnittblumen haben sich demnach um 5,3 Prozent verteuert. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum um 2,2 Prozent zu.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Auch wer lieber ausgeht, statt Pralinen oder Blumen zu verschenken, spürt Preissteigerungen: Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés, Bars und Ähnlichem haben sich 2025 um 3,6 Prozent zum Vorjahr verteuert. Zwar wurde zu Jahresbeginn die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie gesenkt, doch viele Gastwirte geben das nicht an Kunden weiter.