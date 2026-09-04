Vorfall in Kassel

Flasche mit Brandsatz? Polizei ermittelt nach Wurf

Eine Flasche verfehlt mehrere junge Männer und trifft eine E-Ladesäule in Kassel. Rußspuren bleiben zurück.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist eine Flasche mit einem mutmaßlichen Brandsatz in Richtung einer Gruppe junger Männer geworfen worden. Sie habe die Männer aber verfehlt und sei gegen eine E-Ladesäule geschlagen, teilte die Polizei mit. «Am Gehweg und der Säule entstanden sichtbare Rußspuren.»

Nach ersten Ermittlungen handele es sich um eine Flasche mit Brandsatz, hieß es. Kurz nach dem Wurf in der Nacht auf Freitag sei ein Auto weggefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

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