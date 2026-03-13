Eningen

Unbekannter wirft Brandsatz in Geschäft

Ein Unbekannter wirft einen Brandsatz in ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen (Symbolbild)

Eningen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Täter hat in einem Geschäft in Eningen (Kreis Reutlingen) eine Scheibe eingeschlagen und einen Brandsatz hineingeworfen. Ein Zeuge hatte das Feuer in den Wohn- und Geschäftsgebäude bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Eine Familie aus der oberen Wohnung wurde in Sicherheit gebracht. Vier Bewohner durften nach ärztlicher Untersuchung zurück in ihre Wohnung, zwei kamen ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro. Nun ermittelt die Polizei zum Vorfall am frühen Morgen wegen schwerer Brandstiftung und bittet etwaige Zeugen um Hinweise.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hochhaus nach Brandstiftung an Adventskranz teils evakuiert
Nächtlicher Großeinsatz

Hochhaus nach Brandstiftung an Adventskranz teils evakuiert

Nach einem Brand im 15. Stock müssen Bewohner und Bewohnerinnen eines Hochhauses ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Eine Polizistin wird zudem attackiert.

30.11.2025

44-Jähriger soll eigene Wohnung angezündet haben
Brandstiftung

44-Jähriger soll eigene Wohnung angezündet haben

Mitten in der Nacht brennt eine Wohnung. Währenddessen randaliert auf der Straße der Bewohner. Er soll seine eigene Wohnung in Brand gesetzt hat.

17.07.2025

Explosion vor türkischer Bäckerei - mutmaßlich Brandstiftung
Kriminalität

Explosion vor türkischer Bäckerei - mutmaßlich Brandstiftung

Am frühen Morgen gibt es einen Knall. Kurz darauf brennt die Fassade eines Hauses. Die Polizei rückt aus - und findet einen Brandsatz.

29.05.2025

Kriminalität

Explosion in Eschweiler: Zweiter Tatverdächtiger in U-Haft

Der Vater eines 21-Jährigen steht nun ebenfalls unter Tatverdacht im Zusammenhang mit der schweren Explosion in Eschweiler. Auch er befindet sich in Untersuchungshaft. Was war ihr Motiv?

04.04.2023

Kriminalität

Weitere Festnahme nach Explosion in Eschweiler

Eine Explosion hat am Donnerstag die Fußgängerzone von Eschweiler in ein Scherbenmeer verwandelt. 15 Bewohner wurden verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich. Inzwischen gibt es zwei Festnahmen.

04.04.2023