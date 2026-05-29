Flaschensammler soll Zugreisende mit Pistole bedroht haben

Waldenburg (dpa/lsw) - Ein Pfandflaschensammler soll in einem Regionalzug bei Waldenburg eine Pistole gezückt und mehrere Reisende bedroht haben. Der noch unbekannte Mann sei auf seiner Suche nach Pfandflaschen zur Sitzgruppe zweier Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren gekommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Als er deren Mülleimer durchsuchte, soll er die beiden angesehen und ohne ein Wort zu sagen, seine Pistole gezogen und auf die Zeuginnen gerichtet haben. Anschließend ging er weiter und habe das Verhalten bei weiteren Reisenden wiederholt.