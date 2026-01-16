Bild
Kirchenbänke färben ab

Flecken auf den Gläubigen: Kirche nach Farb-Panne wieder auf

Flecken auf der Kleidung und monatelange Ausweichquartiere: Nach Problemen an den Holzbänken kann eine schwäbische Gemeinde nun wieder Gottesdienste in ihrer Kirche feiern.

In der Kirche in Mainhardt kann ab Sonntag wieder der Gottesdienst stattfinden (Symbolbild) Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa
In der Kirche in Mainhardt kann ab Sonntag wieder der Gottesdienst stattfinden (Symbolbild)

Mainhardt (dpa/lsw) - In der evangelischen Kirche in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) kann nach einer kuriosen Sanierungspanne wieder Gottesdienst gefeiert werden. Die frisch aufgearbeiteten Kirchenbänke hatten im Sommer 2025 bei manchen Besuchern die Kleidung verfärbt, weil sich ein verwendetes Holzmittel nicht mit der alten Imprägnierung vertrug, wie die Gemeinde mitteilte. Zuerst berichteten «SWR» und «Südwest Presse».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Während der kalten Jahreszeit sei der Fauxpas nicht aufgefallen, sagte Pfarrerin Judith Bergmann der «Südwest Presse». «Aber im Sommer 2025 haben wir dann gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Wer etwas geschwitzt hat, hatte plötzlich dunkle Flecken an der Kleidung.»

Rund ein halbes Jahr fanden die Gottesdienste deshalb ersatzweise unter anderem im Bogensaal des Gemeindehauses statt. Nach einer erneuten Überarbeitung der Bänke sind die Mängel laut Kirchengemeinde nun behoben, sodass die Kirche am Sonntag offiziell wieder öffnet. Die Sanierung der Kirche hatte laut Bericht insgesamt rund 850.000 Euro gekostet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heizung unter den Bänken: Leutershausener Kirche setzt auf "KNUT"
Für mehr CO2-Neutralität

Heizung unter den Bänken: Leutershausener Kirche setzt auf "KNUT"

Die Sanierung der evangelischen Kirche in Leutershausen beginnt im Juni 2026. Unter anderem wird ein neues Heizsystem unter den Bänken installiert. Es soll die Gasheizung ersetzen.

09.10.2025

Bizeps, Tattoo und Soutane: Moderne Gesichter der Kirche
Kirche im digitalen Zeitalter

Bizeps, Tattoo und Soutane: Moderne Gesichter der Kirche

Influencer statt Kirchenbänke: Die Kirche geht online – mit Bodybuilder-Priestern, modischer Kleidung und Selfies. Vermittelt das die Botschaft besser?

18.08.2025

Dauerstreit mit Kirche: Mann muss Hamas-Shirt aushändigen
Langenau

Dauerstreit mit Kirche: Mann muss Hamas-Shirt aushändigen

Lange schwelt ein Streit zwischen Pro-Palästina-Demonstranten und einer Kirchengemeinde in Langenau. Jetzt werden Beweismittel sichergestellt.

18.07.2025

Mobile Tiny Church: Mini-Kirche auf Rädern und zum Ausleihen
Kapelle on Tour

Mobile Tiny Church: Mini-Kirche auf Rädern und zum Ausleihen

Kirchenbänke leeren sich, Gotteshäuser schließen - und eine XS-Kapelle rollt durch die Straßen. Die Tiny Church aus Paderborn ist buchbar. Ähnliche Initiativen gibt es vereinzelt auch andernorts.

23.06.2024

Eine klangvolle Feier in der Kirche
Gorxheimertal

Eine klangvolle Feier in der Kirche

Die Talemer Chöre singen in der evangelischen Kirche für die Orgel. Und die Konfirmanden präsentieren ihre beeindruckende Spendensumme, die sie zugunsten der Orgel gesammelt haben.

18.10.2023