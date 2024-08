Fledermaus in der Wohnung? Nabu berät zu richtigem Umgang

Wetzlar (dpa/lhe) - Ihre Suche nach einem optimalen Schlafquartier führt derzeit einige junge Fledermäuse direkt in menschliche Behausungen. Nach Angaben des Umweltverbandes Nabu Hessen häufen sich seit einigen Tagen Anrufe von teils faszinierten, teils auch aufgebrachten Bürgerinnen und Bürgern, die über Fledermäuse berichten, die sie in Wohnungen oder Büroräumen entdeckt haben. Das Auftauchen solch eines kleinen Flugkünstlers sei aber kein Grund zur Panik, erklärt Nabu-Fledermausexpertin Petra Gatz. «In der Abenddämmerung fliegen die nachtaktiven Säuger in der Regel von allein wieder hinaus».

Meist handele es sich bei den verirrten Tieren um junge Zwergfledermäuse, die im Sommer enge Ritzen oder Nischen unter Hausdächern oder an Gebäuden bewohnen. Aus Unerfahrenheit probieren sie verschiedene Hohlräume und Spalten als Schlafplätze aus - darunter auch das ein oder andere gekippte Fenster. Einmal in der Wohnung, fänden sie dann oft nicht mehr einfach heraus und legten beispielsweise in Gardinenfalten eine Pause ein, um dann erneut loszufliegen.

Nabu-Expertin Gatz rät, sich in solchen Fällen erst einmal ruhig zu verhalten. «Die Flugweise von Fledermäusen wirkt auf viele Menschen etwas befremdlich, da sie auch dicht an uns heranfliegen. Das sind aber Orientierungsflüge und keine Angriffe.» Eine Gefahr gehe von den nachtaktiven Säugern nicht aus. Lediglich beim Anfassen eines Tieres sei Vorsicht geboten. Falls abends eine Fledermaus im Raum umherfliege, genüge es, das Licht auszuschalten, die Zimmertür zu schließen und alle Fenster weit zu öffnen. Die meisten Fledermäuse fänden dann von selbst wieder hinaus.

Nur mit Handtuch oder dickem Handschuh anfassen