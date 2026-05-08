Stuttgart

Fliegerbombe auf Baustelle entdeckt – Evakuierung

Eine Fliegerbombe sorgt im Norden Stuttgarts für eine Evakuierung. Der Fund wurde auf einer Baustelle gemacht.

Die Bevölkerung wurde gewarnt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Bevölkerung wurde gewarnt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) -  Im Norden Stuttgarts ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Evakuierung der Bevölkerung sei im Gange, sagte ein Polizeisprecher. Die Fliegerbombe sei auf einer Baustelle entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe ein Baggerfahrer den Fund gemeldet.

Wie viele Menschen durch die Evakuierung betroffen sind, blieb vorerst unklar. Ein Absperrradius werde gerade eingerichtet. Die Bevölkerung sei nach dem Fund am Morgen gewarnt worden, erklärte ein Sprecher der Stadt. Das weitere Vorgehen bei der Bombe war zunächst unklar.

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