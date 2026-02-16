Kriminalität

Flucht ohne Licht und Unfall: Fahrer lässt Verletzte zurück

Eine riskante Flucht vor der Polizei endet mit einem frontalen Zusammenstoß. Mehrere Menschen werden dabei verletzt. Der Fluchtfahrer flieht zu Fuß. Was ist passiert?

Die Signale zum Anhalten ignorierte der Fahrer. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Die Signale zum Anhalten ignorierte der Fahrer. (Symbolbild)

Dettingen unter Teck (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist ohne Licht vor der Polizei geflüchtet und hat nach einem Unfall seine drei verletzten Insassen im Kreis Esslingen zurückgelassen. Zuvor war der 19-Jährige wegen seines entstempelten Kennzeichens einer Streife aufgefallen, wie die Polizei berichtete. Die Anhaltesignale habe er ignoriert. Daraufhin habe er das Licht ausgeschaltet und Gas gegeben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Während die Beamten am Sonntagabend die Verfolgung abbrachen, geriet das Fluchtauto auf der B465 bei Dettingen unter Teck auf die Gegenspur - weiterhin ohne Licht, wie es hieß. Dort sei es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen gekommen. Durch die Wucht sei das Fluchtauto rund hundert Meter weit geschleudert worden. Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten dabei leichte Verletzungen.

Kein Führerschein und unter Drogeneinfluss

Der 19-jährige Fahrer flüchtete zu Fuß. Seine Mitfahrer im Alter von 16, 20 und 21 Jahren habe er im Auto zurückgelassen. Kurz darauf wurde der junge Mann von der Polizei entdeckt und festgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand und zusätzlich keinen Führerschein besaß. Wem der Wagen gehört, war bislang unklar. Es wird ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrer flieht nach Unfall – Mann nimmt Verfolgung auf
Ohne Führerschein unterwegs

Fahrer flieht nach Unfall – Mann nimmt Verfolgung auf

Nach einem Unfall fährt ein betrunkener Fahrer einfach davon. Doch sein Unfallgegner nimmt die Verfolgung auf und alarmiert die Polizei.

27.12.2025

Autofahrer flieht mehrfach vor Polizeikontrolle
Grenzkontrolle durchbrochen

Autofahrer flieht mehrfach vor Polizeikontrolle

Bei einer Grenzkontrolle ergreift ein 25-Jähriger die Flucht. Die Polizei findet ihn - er flieht erneut. Das bleibt nicht ohne Folgen.

17.10.2025

Flucht mit gestohlenem Auto - Sieben Verletzte
Verkehr

Flucht mit gestohlenem Auto - Sieben Verletzte

Ein gestohlenes Auto wird der Polizei in Pforzheim gemeldet. Was danach folgt, ist wie eine Filmszene: Der Autofahrer rast davon, baut einen Unfall und verletzt insgesamt sieben Menschen.

19.05.2024

Verfolgungsfahrt endet mit Unfall und Verletzten
Verkehr

Verfolgungsfahrt endet mit Unfall und Verletzten

Ein Mann flieht vor einer Polizeikontrolle, kann aber schließlich gefasst werden. Bei dem aufwendigen Einsatz werden ein Streifenwagen beschädigt und zwei Männer leicht verletzt.

25.03.2024

Landkreis Böblingen

Autofahrer rast der Polizei davon: Flucht-Ende in Baum

06.04.2023