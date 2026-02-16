Flucht ohne Licht und Unfall: Fahrer lässt Verletzte zurück
Eine riskante Flucht vor der Polizei endet mit einem frontalen Zusammenstoß. Mehrere Menschen werden dabei verletzt. Der Fluchtfahrer flieht zu Fuß. Was ist passiert?
Dettingen unter Teck (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist ohne Licht vor der Polizei geflüchtet und hat nach einem Unfall seine drei verletzten Insassen im Kreis Esslingen zurückgelassen. Zuvor war der 19-Jährige wegen seines entstempelten Kennzeichens einer Streife aufgefallen, wie die Polizei berichtete. Die Anhaltesignale habe er ignoriert. Daraufhin habe er das Licht ausgeschaltet und Gas gegeben.
Während die Beamten am Sonntagabend die Verfolgung abbrachen, geriet das Fluchtauto auf der B465 bei Dettingen unter Teck auf die Gegenspur - weiterhin ohne Licht, wie es hieß. Dort sei es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen gekommen. Durch die Wucht sei das Fluchtauto rund hundert Meter weit geschleudert worden. Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten dabei leichte Verletzungen.
Kein Führerschein und unter Drogeneinfluss
Der 19-jährige Fahrer flüchtete zu Fuß. Seine Mitfahrer im Alter von 16, 20 und 21 Jahren habe er im Auto zurückgelassen. Kurz darauf wurde der junge Mann von der Polizei entdeckt und festgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand und zusätzlich keinen Führerschein besaß. Wem der Wagen gehört, war bislang unklar. Es wird ermittelt.