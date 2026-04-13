Missglückte Flucht

Flucht vor Polizei endet für E-Scooter-Fahrer im Misthaufen

Ein E-Scooter-Fahrer flieht vor der Polizei – und landet in einem Misthaufen. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes kommt so einiges ans Tageslicht.

Ein Misthaufen entpuppte sich als unerwarteter Freund der Polizei. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Ein Misthaufen entpuppte sich als unerwarteter Freund der Polizei. (Symbolbild)

Spaichingen (dpa/lsw) - Die Flucht eines betrunkenen und vermutlich unter Drogen stehender E-Scooter-Fahrers hat in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ein jähes Ende in einem Misthaufen gefunden. Ein Alkoholtest bei dem 34-jährigen Mann habe einen Pegel von etwa 2 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Ein Drogenvortest habe zudem positiv auf Kokain reagiert.

Zuvor war der auf dem Gehweg fahrende E-Scooter-Fahrer am späten Sonntagabend einer Polizeistreife aufgefallen. Trotz Anhaltezeichen sei der Mann den Angaben zufolge jedoch weitergefahren. Anschließend habe er versucht, über ein Privatgrundstück vor den Beamten zu flüchten. Hierbei brachte ihn der Misthaufen zu Fall.

Der 34-Jährige musste die Polizisten für eine Blutprobe in ein örtliches Krankenhaus begleiten. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters aus dem Jahr 2024 stammt und nicht mehr gültig ist.

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Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

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