Weinheim/Birkenau

Nach Unfall in Weinheim: Mann schimpft, zieht sich aus und flieht

Für einen 41-jährigen VW-Fahrer endet die Flucht erst in der Nähe des Birkenauer Bahnhofes. Er scheint sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden zu haben. Was am Freitagmorgen auf der Birkenauer Talstraße los war.