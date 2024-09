Kein Durchkommen auf der Birkenauer Talstraße 

Vor allem in Birkenau sorgte am Montagfrüh die Vollsperrung der Birkenauer Talstraße für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr. Nicht jeder hatte im Vorfeld mitbekommen, dass die Straße wegen eines Wasserrohrbruchs repariert werden muss. Auf beiden Seiten der Sperrung strandeten einige Autofahrer, die wieder umkehren mussten. Für Birkenau bedeutete dies deutlich mehr Verkehr über die enge Straße "Am Schloßpark" in Richtung Nieder-Liebersbach und Saukopftunnel. In Weinheim führt der Weg an der Peterskirche vorbei nach links Richtung Stadthalle und weiter auf der B3 zum Saukopftunnel.