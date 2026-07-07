Flüchtige Tatverdächtige nach Messerattacke gefasst
Nach einem Messerangriff auf einen Mann im Rhein-Neckar-Kreis flüchten zwei der drei Täter. Verdeckte Ermittlungen führen die Ermittler von Sinsheim nach Mönchengladbach.
Sinsheim (dpa/lsw) - Knapp über einen Monat nach einem Messerangriff in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit lebensbedrohlichen Verletzungen sind zwei flüchtige Tatverdächtige festgenommen worden. Ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger wurden nach Angaben der Polizei in Mönchengladbach gefasst und sitzen nun in Untersuchungshaft.
Die beiden Männer sollen Anfang Juni gemeinsam mit einem 20-Jährigen in einen Streit mit einem anderen, 40 Jahre alten Mann geraten sein. Die Auseinandersetzung sei eskaliert, als der 20-Jährige den 40-Jährigen in den Schwitzkasten nahm, während der 30-Jährige ihm mit einem Messer in den Rücken stach. Lunge und Leber des Mannes wurden dabei lebensbedrohlich verletzt. Inzwischen sei sein Zustand stabil, teilte die Polizei mit.
Verdeckte Ermittlungen führen nach Mönchengladbach
Der 20-Jährige war bereits am Tattag in Tatortnähe festgenommen worden. Den anderen beiden Tätern gelang die Flucht. Verdeckte Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Polizei Mannheim führten die Beamten nach Mönchengladbach, wo der Verdächtige festgenommen werden konnte. Ein Haftrichter setzte den Haftbefehl gegen die beiden Männer bereits in Vollzug. Die Ermittlungen dauern an.