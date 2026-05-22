Atomkraftwerk

Flüssigkeitsaustritt im AKW Biblis - keine Gefahr

Wenige Milliliter Flüssigkeit treten nach dem Ausfall einer Pumpe im Atomkraftwerk Biblis aus. Das hessische Umweltministerium gibt Entwarnung.

In dem Atomkraftwerk fiel eine Pumpe aus. Foto: Andreas Arnold/dpa
In dem Atomkraftwerk fiel eine Pumpe aus.

Biblis/Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Atomkraftwerk Biblis ist nach dem Ausfall einer Pumpe etwas Flüssigkeit ausgetreten. Es handle sich um wenige Milliliter, niemand sei gefährdet worden, teilte das hessische Umweltministerium in Wiesbaden mit. Die betroffene Verdampferkonzentrat-Pumpe wurde von der restlichen Anlage im kernbrennstofffreien Block A des im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks getrennt. Es handle sich um einen Vorfall der Stufe null und habe damit keine oder nur eine sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Letzter Kühlturm beim ehemaligen AKW Biblis abgerissen
Rückbau

Letzter Kühlturm beim ehemaligen AKW Biblis abgerissen

Einst konnte man sie aus der Ferne sehen, die vier Kühltürme des ehemaligen Atomkraftwerks Biblis. Jetzt sind sie Trümmer.

16.01.2026

Korrosion an Atommüll-Fass – Ministerium sieht keine Gefahr
Atom

Korrosion an Atommüll-Fass – Ministerium sieht keine Gefahr

Am ehemaligen AKW Biblis ist Flüssigkeit aus einem Atommüll-Fass ausgetreten. Eine Gefährdung für Personal oder Umgebung bestand aus Sicht des Ministeriums nicht.

20.11.2025

Fläche nahe stillgelegtem AKW Biblis weiter überflutet
Hochwasser

Fläche nahe stillgelegtem AKW Biblis weiter überflutet

Einsatzkräfte pumpen weiter Wasser von einer überfluteten Fläche in der Nähe des stillgelegten AKW. Auf die Anlage hat die Lage dem Betreiber RWE zufolge keine Auswirkungen.

04.06.2024

Hochwasser

Fläche nahe stillgelegtem AKW Biblis überflutet

Mehrere Feuerwehren sind zum stillgelegten AKW Biblis ausgerückt, um Wasser von einer nahe gelegenen Fläche zu pumpen. Das eigentliche Kraftwerksgelände ist von den Überflutungen nicht betroffen.

03.06.2024

Regierung

Präsidium: Deponie muss Schutt von AKW-Biblis nehmen

20.07.2023