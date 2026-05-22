Flüssigkeitsaustritt im AKW Biblis - keine Gefahr

Biblis/Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Atomkraftwerk Biblis ist nach dem Ausfall einer Pumpe etwas Flüssigkeit ausgetreten. Es handle sich um wenige Milliliter, niemand sei gefährdet worden, teilte das hessische Umweltministerium in Wiesbaden mit. Die betroffene Verdampferkonzentrat-Pumpe wurde von der restlichen Anlage im kernbrennstofffreien Block A des im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks getrennt. Es handle sich um einen Vorfall der Stufe null und habe damit keine oder nur eine sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung.