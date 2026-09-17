Flughafen-Malaria: Wie häufig kommt das vor?

Frankfurt/Main (dpa) - Fälle von Malaria durch Übertragung im Umfeld eines Flughafens, sogenannte Flughafen-Malaria, sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland sehr selten. Allerdings wurden diesen Sommer in Frankfurt insgesamt acht Fälle von Flughafen-Malaria bekannt - nach sechs Erkrankungen im Juli und August bei Beschäftigten des Flughafens nun auch bei zwei Bewohnern eines nahegelegenen Stadtteils.

Ursache sollen Anopheles-Mücken aus einem Malariagebiet sein, die mutmaßlich per Flugzeug nach Frankfurt kamen. Wie häufig solche Fälle registriert werden, zeigt eine 2024 im Fachjournal «Eurosurveillance» veröffentliche Studie.

99 Prozent der Malariafälle in Europa importiert

Demnach wurden 2022 mehr als 99 Prozent der 6.131 in Europa festgestellten Malariafälle aus Endemiegebieten importiert - also aus Regionen, in denen die Krankheit ständig oder regelmäßig vorkommt. Von 1969 bis Anfang 2024 wurden demnach in Datenbanken 145 Fälle von Malaria bekannt, bei denen sich die Betroffenen in Europa angesteckt hatten.

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Mindestens 105 davon - möglicherweise bis zu 113 - galten als Flughafen-Malaria. Am stärksten davon betroffen waren Frankreich (52 Fälle), Belgien (19 Fälle) und Deutschland mit 9 Fällen – davon 8 in Frankfurt und 1 in München. Viele Betroffene arbeiteten oder wohnten demnach in der Nähe eines internationalen Flughafens.

Die meisten Fälle von Flughafen-Malaria im Sommer

Zudem gab es 32 Fälle von sogenannter Gepäck-Malaria – hier war eine infizierte Mücke im Gepäck transportiert worden und der Infektionsort lag weit entfernt von einem Flughafen. Drei dieser Fälle entfielen demnach auf Deutschland. Bei acht Erkrankungen war die Zuordnung zu Flughafen- oder Gepäck-Malaria unklar.

Die meisten Fälle von Flughafen-Malaria (83 von 105) traten demnach in den Sommermonaten auf. «Da die infizierte Mücke am Zielflughafen überleben können muss, spielen Umweltbedingungen höchstwahrscheinlich eine Schlüsselrolle», schreibt das Team, dem auch ein Mitarbeiter des RKI angehörte.

Allerdings schränkt das Team in dem Artikel ein, dass es keine zentrale Erfassung solcher Daten gebe. In Deutschland wurden laut RKI 2024 insgesamt 934 Fälle von Malaria gemeldet, darunter vier Todesfälle.

Krankheit wird durch Mücken übertragen

Malaria ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes eine lebensbedrohliche Erkrankung, die durch Mücken übertragen wird. «Besonders bei Risikogruppen kann die Krankheit zu Koma und Tod führen. Schutz vor Mückenstichen und die Einnahme von vorbeugenden Medikamenten können die Erkrankung verhindern.»