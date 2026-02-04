Verkehr

Flughafenbetrieb in Frankfurt startet normal

Nach einem kurzzeitigen Wintereinbruch wurden am Dienstag zahlreiche Flüge gestrichen. Wie die Situation am Flughafen heute aussieht.

Am Mittwoch mussten Flugzeuge am Frankfurter Flughafen enteist werden. Foto: Michael Brandt/dpa
Am Mittwoch mussten Flugzeuge am Frankfurter Flughafen enteist werden.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach zahlreichen gestrichenen Flügen aufgrund von starkem Schneefall normalisiert sich der Flughafenbetrieb in Frankfurt wieder. Es komme am Morgen zu keinen weiteren Annullierungen oder Verspätungen aufgrund der Witterung, teilte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport mit. 

Der Flughafenbetrieb an Deutschlands größtem Flughafen war am Dienstag zeitweilig lahmgelegt gewesen. Grund war eine dichte Schneedecke auf Start- und Landebahnen. Den Angaben zufolge wurden 144 von insgesamt 922 Flügen gestrichen. Erst am Abend war der Betrieb langsam wieder angelaufen.

