Totalschaden an Flugzeug

Flugunfall: Ein Verletzter und 130.000 Euro Schaden

Das Unheil beginnt, als ein 64-jähriger Pilot sein Flugzeug manuell am Propeller startet. Sein Flugzeug schleift ihn mit, er erleidet Verletzungen. Was noch bekannt ist.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Leutkirch im Allgäu (dpa/lsw) - Bei einem Flugzeugunfall auf einem Flugplatz in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) ist ein 64-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden von rund 130.000 Euro.

Demnach sprang das einmotorige Flugzeug des Piloten am Donnerstag nicht an, weshalb er die Bremse arretierte und versuchte, die Maschine am Propeller manuell zu starten. Als der Motor startete, habe sich der 64-Jährige zur Pilotentür begeben. Währenddessen habe sich die Feststellbremse offenbar durch die Erschütterung gelöst. Der 64-Jährige, der sich noch außerhalb der Maschine befand, wurde den Angaben zufolge mitgeschleift und leicht verletzt. Er habe sich anschließend selbstständig in ärztliche Betreuung begeben. Am Flugzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 120.000 Euro, hieß es. Am Tor des Hangars sowie an einem darin abgestellten Fahrzeug sei ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt.

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