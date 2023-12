Etwa 130.000 Euro Schaden durch Unwetter in Mittelhessen

Gießen (dpa) - Sturmtief «Zoltan» hat in Mittelhessen Schäden in Höhe von schätzungsweise 130.000 Euro verursacht. Verletzte gab es nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Schäden an Gebäuden, Straßen und Autos wurden in der Nacht zum Freitag vor allem durch herabstürzende Äste und umgerissene Bäume verursacht.