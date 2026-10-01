Flugzeug kollidiert am Flughafen mit Feuerwehrfahrzeug
Ein Flugzeug stößt auf dem Weg zum Start gegen ein Fahrzeug der Feuerwehr. Verletzt wird niemand. Mit ordentlich Verspätung und einer Ersatzmaschine ging es spät am Abend doch noch weiter.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Am Flughafen in Friedrichshafen ist ein Flugzeug mit einem Fahrzeug der Feuerwehr kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage sagte. Dem Sprecher zufolge war am Mittwochabend das Flugzeug mit der Tragfläche gegen ein Löschfahrzeug gestoßen. Das Flugzeug sei auf dem Weg zur Startbahn gewesen, verletzt worden sei niemand. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 300.000 Euro.
Der Flughafen teilte mit, dass es sich bei dem Flugzeug um eine Boeing 737 MAX 8 der türkischen Fluggesellschaft Corendon Airlines gehandelt habe. Dieses hätte nach Antalya fliegen sollen. Nach dem Zusammenstoß habe das Flugzeug mit 189 Passagieren und der Crew selbstständig zurück in die Parkposition rollen können. Mit einem Ersatzflugzeug und fünf Stunden Verspätung hätten die Fluggäste dann nach Antalya fliegen können. Dies sei mit einer Ausnahme vom Nachtflugverbot möglich gewesen.
Flughafensprecher Bernd Behrend bedauerte die erhebliche Verspätung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Immerhin: «Wir haben schnell Unmengen von Pizza bestellt und Getränke in den Warteraum geliefert», sagte Behrend.