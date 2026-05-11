Unfall

Flugzeuge stoßen über Hockenheim zusammen

Ein Motorflugzeug startet in Speyer, ein Motorsegler in Hockenheim. Dann kommt es in 800 Metern Höhe zur Kollision.

800 Meter über Hockenheim ist es zu einem Flugunfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
800 Meter über Hockenheim ist es zu einem Flugunfall gekommen. (Symbolbild)

Hockenheim (dpa/lsw) - Glimpflich ausgegangen ist der Zusammenstoß eines Motorseglers und eines Motorflugzeugs über Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis). Polizeiangaben zufolge wurden weder die beiden Piloten noch ein Fluggast verletzt. 

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Am Sonntagnachmittag war es demnach in rund 800 Metern Höhe zu der Kollision gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie es dazu kommen konnte. Beide Flugzeuge wurden leicht beschädigt, doch beide Piloten konnten jeweils zurück zu ihren Flugplätzen nach Speyer und Hockenheim fliegen und dort sicher landen.

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