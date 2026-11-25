Pforzheim (dpa) - Eine seit 1996 verwaiste Grube südöstlich von Pforzheim soll wieder in Betrieb genommen werden und langfristig sollen 130 Arbeitsplätze entstehen - für Arbeit unter Tage. Mit dem erteilten Planfeststellungsbeschluss, der am Mittwoch übergeben werden soll, ist ein erster Schritt dazu jetzt getan. Der kostbare Inhalt der Grube: Flussspat. Was ist das eigentlich und warum ist dieser Stoff so wichtig?

Was ist Flussspat und was ist so toll daran?

Man braucht den Rohstoff für alles Mögliche - zum Beispiel für Zahnpasta, Computer, Handys, Kühlmittel oder Glasfasern. Bedeutsam aber ist vor allem dies: Man braucht ihn für die Elektromobilität. Denn aus Flussspat kann man Fluorchemikalien gewinnen. Und die wiederum benötigt man für die in E-Autos verbauten Lithium-Ionen-Batterien, wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg im Namen der Landesbergdirektion sagt. Diese betreut das für die Reaktivierung der Grube notwendige Bergrechtsverfahren.

«In jedem Elektroauto stecken mindestens 10 Kilogramm Flussspat», schreibt die Deutsche Flussspat GmbH auf ihrer Webseite. Ohne die daraus gewonnenen Produkte könnten keine modernen Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, so eine Sprecherin. Auch für erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft sei der mineralische Rohstoff unverzichtbar.

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Außerdem: «Heimischer Flussspat kann die Abhängigkeit der europäischen Batterie- und Automobilindustrie von internationalen Rohstofflieferketten verringern.» Von der EU und vom Bund wird Flussspat mittlerweile als «versorgungskritisch» eingestuft.

Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums hat die Wiederaufnahme der Förderung große Bedeutung. Dadurch könne langfristig eine lokale Wertschöpfung in Baden-Württemberg geschaffen werden, sagt ein Sprecher.

Warum wird ausgerechnet die Grube Käfersteige reaktiviert?

Die Grube, die südöstlich von Pforzheim liegt, zählt zu den größten Flussspat-Lagerstätten Europas. Seit Entdeckung des dortigen Vorkommens bis zur Schließung der Grube waren daraus knapp zwei Millionen Tonnen Roh-Flussspat gewonnen worden. «Durch ihre Größe könnte die Grube Käfersteige bis zu 40 Prozent des deutschen Bedarfs an Flussspat decken», schreibt die Deutsche Flussspat GmbH, die die Grube betreiben will.

Wo kommt der Rohstoff noch bei uns im Südwesten vor?

Der Rohstoff ist vor allem im Schwarzwald zu finden. Neben der Grube Käfersteige liegen die größten Flussspat-Lagerstätten nach Angaben des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) bei Oberwolfach im Ortenaukreis und anderen Stellen im Kinzigtal, im Raum Wieden-Todtnau (Kreis Lörrach) sowie bei St. Blasien (Kreis Waldshut).

Seinerzeit war die Grube Käfersteige geschlossen worden, weil sich die Förderung nicht mehr lohnte. Mittlerweile kostet eine Tonne Flussspat rund 500 Euro, fünfmal so viel wie noch Mitte der 1990er Jahre.

Wann soll die Grube wieder in Betrieb gehen?

Das dauert noch, wie das RP Freiburg schreibt. Der Planfeststellungsbeschluss ermögliche zunächst einen Probebetrieb. Eine vollständige Wiederinbetriebnahme der Grube bedürfe jedoch eines weiteren Genehmigungsverfahrens. Die Deutsche Flussspat GmbH geht davon aus, dass die erste Tonne Flussspat 2029 das Bergwerk verlassen wird.

Potenzielle Abnehmer seien Großkunden der chemischen Grundstoffindustrie. Das Interesse an dem künftig aus der Grube gewonnenen Flussspat sei groß und erste Vertragsverhandlungen seien schon weit fortgeschritten.

Gibt es eigentlich noch aktive Gruben im Südwesten?