Pforzheim (dpa) - Flussspat ist wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität - nun soll im Südwesten eines der größten Flussspatwerke der westlichen Welt entstehen. Dafür wird nach Plänen des Betreibers Deutsche Flussspat GmbH die Grube Käfersteige bei Pforzheim reaktiviert. Ein Planfeststellungsbeschluss wurde mittlerweile erteilt, er sollte am Mittwoch symbolisch übergeben werden. Für die zuständige Landesbergdirektion am Regierungspräsidium Freiburg hat das Verfahren bundesweite Signalwirkung.

Denn Flussspat wird von der EU längst als «versorgungskritisch» eingestuft; die heimische Förderung könnte die Abhängigkeit von Importen des Rohstoffes deutlich verringern. Für das Wirtschaftsministerium ist die Wiederinbetriebnahme der Grube daher von großer Bedeutung. «Flussspat ist ein bedeutender Rohstoff, der in weiterverarbeiteter Form in vielen Produkten steckt, die wir für die Wirtschaft der Zukunft benötigen», sagte ein Sprecher. Die daraus gewonnenen Fluorverbindungen kommen unter anderem in Batterien für E-Autos oder Membranen für Brennstoffzellen zum Einsatz.

Die einst von Bayer betriebene Grube war im Jahr 1996 geschlossen worden, weil sich der Betrieb wegen der gesunkenen Preise für den Rohstoff nicht mehr rentierte. Das hat sich mittlerweile geändert; der Preis pro Tonne schnellte in die Höhe auf mehr als 500 Euro.

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Nach Worten des künftigen Betreibers könnten in der Käfersteige langfristig mehr als 100.000 Tonnen jährlich gefördert werden. «Damit können rund 20 Prozent des europäischen Flussspatbedarfs gedeckt und Europas Importabhängigkeit spürbar verringert werden», heißt es von dort.