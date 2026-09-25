Dialysekonzern

FMC stellt Chinageschäft neu auf: 110 Millionen Sonderkosten

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care richtet sein Geschäft in China neu aus. Damit erhofft sich der Konzern Vorteile. Zunächst kostet der Schritt aber viel Geld.

Vorstandschefin Helen Giza richtet das Geschäft von Fresenius Medical Care in China neu aus. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Vorstandschefin Helen Giza richtet das Geschäft von Fresenius Medical Care in China neu aus. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa) - Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) richtet sein langjähriges Geschäft in China neu aus. Der Dax-Konzern will sich damit in der Volksrepublik stärker auf innovative Technologien für die Blutwäsche in Behandlungszentren und die intensivmedizinische Versorgung konzentrieren. Zugleich werde das Portfolio den lokalen Anforderungen angepasst, teilte FMC in Bad Homburg mit. 

Für diesen Strategiewechsel fallen Einmalkosten von 110 Millionen Euro an. Sie würden als Sonderposten ausgewiesen und voraussichtlich im dritten Quartal 2026 erfasst. 

Mit dem neuen Portfolio sei der Konzern «bestens aufgestellt», um seine Wettbewerbsposition in China zu stärken und langfristige Wachstumschancen dort zu nutzen, erklärte das Unternehmen weiter. Konkret plant FMC in dem Land die Einführung mehrerer moderner Technologien für die Blutwäsche, unter anderem ein System für die hochvolumige Hämodiafiltration. Ähnliche Technik rollt FMC derzeit auch in den USA aus; das System gilt als effektiver und schneller in der Dialyse. Im Gegenzug werden der Vertrieb und die Produktion älterer Dialysesysteme in China beendet. 

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FMC ist den Angaben zufolge bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten in China tätig. Die Volksrepublik trägt rund 6 bis 7 Prozent zum Umsatz im Segment Care Enablement bei, in dem der Konzern sein Produktgeschäft bündelt.

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