Football-Star Mahomes kommt nach Deutschland: «Bin bereit»

Frankfurt/Main (dpa) - Superstar-Quarterback Patrick Mahomes hat Zweifel an seiner gesundheitlichen Verfassung zerstreut und seine Einsatzbereitschaft für das kommende Wochenende deutlich signalisiert. «Ich fühle mich besser. Ich war ein bisschen krank, aber es geht mir besser. Ich bin bereit, nach Deutschland zu kommen. Es steht nichts im Wege, ich bin fit», sagte der 28 Jahre alte Mahomes am Dienstagabend in einer digitalen Schalte mit deutschen Medien. Der Spielmacher tritt mit den Kansas City Chiefs am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) in Frankfurt am Main gegen die Miami Dolphins an.