Reid über Superstar Mahomes: «Ihm geht es besser»

Mahomes war durch grippeähnliche Symptome geschwächt und leistete sich zwei Fehlpässe zum Gegner. «Ich habe mich noch nie so schlecht dabei gefühlt, aus diesem Stadion zu laufen», sagte Mahomes. Eigentlich hätte der 28-Jährige am Montag gemeinsam mit Reid Fragen der Medien beantworten sollen. Der Plan wurde aber kurzfristig geändert. Mahomes soll stattdessen am Dienstag zur Verfügung stehen. Die Chiefs werden am Donnerstag in Frankfurt am Main erwartet. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) trifft Kansas City im Fußball-WM-Stadion von 2006 auf die Miami Dolphins.