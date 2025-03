Forstministerium warnt vor hoher Waldbrandgefahr in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kein Regen fällt, die Temperaturen steigen und damit auch die Waldbrandgefahr in Hessen. Das Forstministerium warnt diese Woche besonders in Südhessen vor einer vorübergehend hohen Brandgefahr. In Hanau und Jossgrund brannten schon am Dienstag jeweils 700 Quadratmeter Waldboden. Zum Wochenende hin soll die Brandgefahr in den Wäldern wieder sinken. Laut dem Forstministerium soll es wieder kälter werden und leicht regnen.