Akute Waldbrandgefahr in der gesamten Region

Kreis Bergstraße/Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das hessische Forstministerium warnen vor akuter Waldbrandgefahr in der gesamten Region. Wie der Kreis Bergstraße in einer Pressemitteilung berichtet, wird diese Brandgefahr durch den trockenen Februar, geringer Niederschläge in der ersten Märzhälfte und die steigenden Temperaturen bedingt. Für den Kreis Bergstraße besteht heute und in den kommenden Tagen auf dem Waldbrandgefahren-Index die Warnstufe vier von fünf. Dasselbe gilt für den Baden-Württembergischen Teil der Bergstraße. Erst am Dienstag soll sich die Situation laut DWD im Kreis Bergstraße etwas entspannen. Dann wird die Waldbrandgefahr auf Stufe drei gesenkt. In Weinheim und Umgebung soll die bisherige Warnstufe vier jedoch weiterhin erhalten bleiben.