Fortbestand von Offenbacher Ketteler Krankenhaus gesichert

Offenbach (dpa/lhe) - Für das Ketteler Krankenhaus in Offenbach ist im Rahmen des Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung eine Lösung gefunden worden. Der Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Offenbach e.V. werde die Trägerschaft übernehmen, teilte das Krankenhaus mit. Damit seien die Arbeitsplätze der über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso gesichert wie der Fortbestand der medizinischen Abteilungen mit Ausnahme der Geburtshilfe. Das Krankenhaus hatte bereits angekündigt, dass diese zum 30. Juni dieses Jahres geschlossen wird.

Eine entsprechende Investorenvereinbarung sei bereits unterzeichnet worden, hieß es. Der Vollzug solle im Laufe dieses Jahres erfolgen und stehe wie in solchen Fällen üblich noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gläubiger, mit der aber zu rechnen sei.

«Tragfähige Zukunftsperspektive»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

«Das Ketteler Krankenhaus ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung in Offenbach und der Region», erklärte Doru Somesan, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Offenbach. «Eingebettet in unser bestehendes Netzwerk aus Rettungsdienst, Pflegeeinrichtungen und vielen weiteren Angeboten leisten wir mit dieser Übernahme einen starken Beitrag zum Erhalt eines hochwertigen medizinischen Angebots vor Ort.»

Mit der nun gefundenen Lösung erhalte das Krankenhaus eine tragfähige Zukunftsperspektive, ergänzte Dietmar Eine, Sanierungsgeschäftsführer des Ketteler Krankenhauses. Ziel des DRK-Kreisverbands Offenbach sei es, den Krankenhausstandort auf lange Sicht zu sichern, die medizinische Versorgung verlässlich fortzuführen und das Haus in einen starken regionalen Versorgungsverbund einzubinden.

Patientenversorgung läuft weiter