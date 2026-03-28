Krankenhäuser

Wie konnten weitere sechs Geburtskliniken verschwinden?

39 oder 45 - wie viele Entbindungsstationen gibt es in Hessen? Klar ist: Es sind nur halb so viele wie Anfang der 1990er Jahre. Doch auch die Zahl der Geburten sank seitdem. Was Fachleute sagen.

Der Weg zum Kreißsaal kann weit sein. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze/dpa
Der Weg zum Kreißsaal kann weit sein. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Krankenhäuser mit Entbindungsstationen in Hessen hat sich seit der Wiedervereinigung halbiert. Gab es im Jahr 1991 noch 88 Krankenhäuser, in denen Kinder entbunden wurden, so waren es 2024 noch 45. Das hat das Statistische Bundesamt kürzlich mitgeteilt. 2025 wurden mindestens drei weitere Entbindungsstationen in Hessen geschlossen, wie das Gesundheitsministerium berichtet.

In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hatte das Ministerium zuletzt die Zahl der Geburtskliniken mit 39 angegeben - Stand Mitte Dezember 2025. Wurden tatsächlich sechs weitere Entbindungsstationen binnen eines Jahres geschlossen? Ja, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums der dpa. 

Drei Schließungen - oder sechs?

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Drei Krankenhäuser seien in der amtlichen Statistik noch mitgezählt worden, die inzwischen geschlossen worden seien:

  • Krankenhaus Sachsenhausen (Geburtshilfe Ende Juni 2024 geschlossen)
  • Helios St. Elisabeth-Klinik (Geburtshilfe Ende Juni 2024 geschlossen)
  • Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg (Geburtshilfe Ende September 2025 geschlossen)

In der amtlichen Statistik tauchten zudem drei Privatkliniken auf, bei denen es sich laut Ministerium «weder um Plankrankenhäuser noch um eigenständige Geburtshilfen» handelt. 

  • Main-Taunus-Privatklinik Bad Soden (Main-Taunus-Kliniken)
  • Privatkrankenanstalt Lich (Asklepios)
  • Privatkrankenanstalt Wiesbaden (Asklepios)

Aus Sicht des Ministeriums sollten sie nicht mitgezählt werden. «Es ist davon auszugehen, dass der gleiche Kreißsaal wie in der jeweiligen Hauptklinik genutzt wird und lediglich die Wochenstation in einem separaten Bereich für Privatpatientinnen untergebracht ist.»

Die Zentralisierung ist nicht nur schlecht, findet die Fachgesellschaft. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Die Zentralisierung ist nicht nur schlecht, findet die Fachgesellschaft. (Symbolbild)

Für die Einordnung der Zahlen ist auch wichtig, dass die Zahl der Geburten 2024 bundesweit um 18,4 Prozent niedriger war als 1991. «In Hessen steht flächendeckend eine bedarfsgerechte stationäre Geburtshilfe zur Verfügung», heißt es in der Antwort des Ministeriums auf die AfD-Anfrage.

Aber die Wege vor allem auf dem Land sind teilweise weit: Wie der Krankenhausatlas des Statistischen Bundesamtes für Hessen zeigt, kann in kleinen Gemeinden nur jede vierte Frau ein Krankenhaus mit Geburtshilfe in 15 Minuten mit dem Auto erreichen. In Großstädten schafft es in diesem Zeitraum fast jede Frau zum Kreißsaal. 

Was Fachleute sagen

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sieht zwei Gründe für den Abbau: Den ökonomischen Druck und die mangelnde Verfügbarkeit von Fachpersonal. Die Folge: «In ländlichen Regionen wird die Versorgung zunehmend schwierig.»

Die Zentralisierung der Geburtshilfe habe aber auch Vorteile, hieß es. «In kleinen Abteilungen ist die Gefahr für schwere Komplikationen oder auch das Risiko, dass aus einer kleinen eine große Komplikation wird, sehr viel höher», argumentiert die Fachgesellschaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie lange dauert es bis zum Krankenhaus?
Statistik

Wie lange dauert es bis zum Krankenhaus?

Die Faustregel lautet: Je größer der Wohnort, desto näher die nächste Klinik. Im Krankenhausatlas können Sie die Durchschnittszeit jetzt nachlesen.

21.03.2026

Rasche Geburtshilfe in ländlichen Regionen
Gesundheit und Notfälle

Rasche Geburtshilfe in ländlichen Regionen

Wenn das Baby nicht warten kann: Hebammen unterstützen werdende Mütter und den Rettungsdienst mit ihren Fachkenntnissen.

28.01.2025

Weniger Geburten und Sterbefälle in Hessen
Familie

Weniger Geburten und Sterbefälle in Hessen

2023 sind in Hessen im zweiten Jahr in Folge weniger Babys auf die Welt gekommen. Gesunken ist im vergangenen Jahr laut Statistischem Landesamt auch die Zahl der Gestorbenen.

18.06.2024

Zahl der Geburten auf niedrigstem Stand seit 2013
Gesellschaft

Zahl der Geburten auf niedrigstem Stand seit 2013

In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren. Auch die Zahl der Eheschließungen sinkt - auf einen historisch niedrigen Wert.

02.05.2024

Soziales

Rund zehn «vertrauliche Geburten» pro Jahr in Hessen

Frauen, die bei der Entbindung anonym bleiben möchten, erhalten bei «vertraulichen Geburten» trotzdem medizinische Hilfe. Babyklappen werden zwar seltener, aber nach wie vor genutzt.

18.02.2024