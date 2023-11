Fortsetzung: Proteste gegen Schließung von Postbanken

Frankfurt/Berlin (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Proteste gegen die geplante Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen fort. In dieser und der nächsten Woche sind Beschäftigte in Fürth (21.11.), Dortmund (22.11.) und Berlin (28.11.) zu Aktionen aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Verdi erwartet insgesamt mehr als Tausend Beschäftigte.