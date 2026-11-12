Fotograf Toscano kann mit 54 Jahren endlich Deutscher werden

Mainz (dpa) - Der 1972 in Mainz geborene Filmemacher und Fotograf Luigi Toscano kann endlich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen - und heiraten. Möglich macht das eine Korrektur seiner Geburtsurkunde. Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) überreichte dem 54 Jahre alten Italiener das berichtigte Dokument in Mainz.

Ohne diese habe er sein Einbürgerungsverfahren in Mannheim nicht abschließen können, hieß es. In der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs lebt Toscano seit 2000.

In der ursprünglichen Geburtsurkunde enthielt sein Name gleich drei Fehler: Danach hieß er «Luiggi Toskana». Der Satz, «die Zeit heilt alle Wunden», gelte bei einmal Beurkundetem in der Verwaltung nicht, sagte Haase.

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Mehrere Urkunden wurden gebraucht

Mit Hilfe von Toscanos italienischem Reisepass, einer Familienstandregisterbescheinigung für im Ausland ansässige Italiener sowie weiteren Urkunden hätten die Fehler aber schnell berichtigt werden können.

Erste Einbürgerungsversuche habe er schon in den 1980er Jahren gemacht und dann immer mal wieder, sagte Toscano. «Das ist ein ganz wichtiger Schritt für mich.» Er freue sich besonders, seine deutsche Freundin dann auch in Deutschland heiraten zu können. Aber auch sonst: «Das ist für mich Integration», sagte der 54-Jährige. «Mainz ist meine Heimat - ich bin hier geboren - und Deutschland sowieso.» Seine Familie stammt aus Sizilien.

Mannheimer OB freut sich auf Einbürgerungsfeier

Toscano lebte bis Mitte der 1980er Jahre in Mainz. Er ist international bekannt. In seinem Projekt «Gegen das Vergessen» porträtierte er Holocaust-überlebende und machte deren Lebensgeschichte sichtbar. 2021 ernannte ihn die Unesco zum «Artist for Peace».