Fraktionen verschieben Erhöhung von Zulagen im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem heftigem Schlagabtausch verschieben CDU, SPD und FDP im hessischen Landtag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Freitag die geplante Erhöhung von Zulagen für führende Abgeordnete in die nächste Wahlperiode. Diese Bestrebungen kurz vor Ende der 20. Legislaturperiode und nach der Landtagswahl waren erst am Donnerstag überraschend in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Die Grünen kritisierten, dass die Zulagen etwa für den Präsidentenposten und die Fraktionschefs «im Hauruck-Verfahren» erhöht werden sollten.