Landtagssitzung zu Überwachung von Extremisten und Gewalt

Wiesbaden (dpa/lhe) - In seiner voraussichtlich letzten Plenarsitzung in diesem Jahr debattiert der hessische Landtag über die Überwachung mutmaßlicher Extremisten. Bei der geplanten Verabschiedung einer Gesetzesnovelle geht es an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Wiesbaden kurz vor dem Ende der Wahlperiode unter anderem um die «G10-Kommission» des Parlaments. Diese entscheidet hinter verschlossenen Türen über bestimmte Überwachungsmaßnahmen des Verfassungsschutzes.