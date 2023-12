Fraktionen bringen Initiative zur «G10-Kommission» ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der wichtigen «G10-Kommission» des hessischen Landtags sollen künftig auch Experten ohne Abgeordnetenmandat angehören dürfen. Das Gremium entscheidet über bestimmte Überwachungsmaßnahmen des Verfassungsschutzes. Mit der neuen Regelung werde das Verfahren an die bundesweit überwiegend einheitliche Rechtslage angepasst, erklärte die CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus am Dienstag in Wiesbaden. Die Gesetzesnovelle wurde gemeinsam mit den Grünen sowie den oppositionellen Fraktionen von SPD und FDP eingebracht.