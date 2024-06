Diäten der Landtagsabgeordneten steigen um sechs Prozent

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Diäten der hessischen Landtagsabgeordneten steigen ab 1. Juli 2024 um rund 6 Prozent auf monatlich 9355 Euro. Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP stimmten am Donnerstag im Landtag für einen entsprechenden Gesetzentwurf. Die AfD-Fraktion votierte dagegen. Die Erhöhung ist per Gesetz an den Nominalindex des Vorjahres gekoppelt, der die Entwicklung der durchschnittlichen Nettoverdienste aller Arbeitnehmer in Hessen widerspiegelt.