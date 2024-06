Landwirtschaftsminister gibt Regierungserklärung ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) will am Dienstag (15.20 Uhr) seine erste Regierungserklärung im Landtag in Wiesbaden abgeben. Die Rede trägt den Titel «Lebensgrundlage Landwirtschaft: Pragmatische Lösungen für eine nachhaltige Zukunft». Zu den weiteren Themen am ersten von drei Plenartagen diese Woche zählt die Reform des Hessischen Hochschulgesetzes. Die schwarz-rote Landesregierung bringt dazu eine Gesetzesnovelle ein. Hintergrund der geplanten Änderungen ist ein Urteil des hessischen Staatsgerichtshofs zur Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (Höms), die für die Polizeiausbildung zuständig ist.