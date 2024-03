Ingmar Jung für mehr Photovoltaik in der Landwirtschaft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will die Photovoltaik in der Landwirtschaft vorantreiben. «Gerade in dieser Kombination gibt es spannende Modelle», sagte der neue Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) in Wiesbaden in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts von Klimawandel und Energiewende will Schwarz-Rot laut Koalitionsvertrag unter anderem auch Anlagen mit Solarmodulen auf Äckern «durch Beratung, Informationsnetzwerke, eine zugewandte Genehmigungspraxis und, wo möglich, durch individuelle Förderangebote unterstützen».