Hessen unterstützt Kursänderung beim Schutz von Wölfen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) begrüßt die Kursänderung beim Schutz von Wölfen. «Endlich hat die Ampelkoalition erkannt, dass ein schärferes Vorgehen gegen Wölfe dringend notwendig ist», sagte der Minister in Wiesbaden. Es sei höchste Zeit, dass in der EU in Regionen mit vielen Wolfsrudeln die Population eingegrenzt werden könne.