Landtagsplenum diskutiert über A5-Ausbau und Finanzplatz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Abgeordneten wollen bei den Plenardebatten des hessischen Landtags am Donnerstag unter anderem über den umstrittenen Ausbau der Autobahn 5 auf zehn Spuren am Frankfurter Kreuz diskutieren. Kritik an dem möglichen Vorhaben kommt unter anderem von Umweltverbänden, vor Kurzem gab es eine große Fahrraddemo. Zu den weiteren Themen des letzten von drei Plenartagen zählt die drohende Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit. Dies könnte nach Befürchtungen der Landesregierung den Finanzplatz Frankfurt schwächen.