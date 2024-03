Wölfe verändern Verhalten von Rehen und Hirschen

Dies könne langfristig «die Bejagung und Regulierung der Wildpopulationen» erschweren. Förster sehen sehr hohe Bestände kritisch, weil Rehe gerne die Triebe junger Bäume abknabbern und Rotwild die Rinde auch von großen Bäumen abschält. Jung verwies auf die geplante Aufnahme von Wölfen in das Landesjagdrecht. Sie sind jedoch bislang auch EU-rechtlich geschützt. Doch die Europäische Kommission will diese strengen Regeln lockern. Die neue schwarz-rote Landesregierung in Hessen möchte nach eigenen Angaben eine «aktive Bestandsregulierung des Wolfs schaffen und für eine gesellschaftliche Befriedung sorgen. Wir wollen den Wolf jetzt bejagen statt später bereuen.»

Nach jüngeren Angaben des Wolfszentrums Hessen lebt je ein Rudel im Raum Rüdesheim und in der Rhön nahe dem nordbayerischen Wildflecken. Zudem sind in Hessen ein Wolfspaar im Raum Butzbach (Wetteraukreis) sowie einzelne Tiere in Greifenstein (Lahn-Dill-Kreis), Ludwigsau (Hersfeld-Rotenburg) und Spangenberg (Schwalm-Eder) registriert worden. Wölfe jagen in erster Linie nicht Weide-, sondern Wildtiere wie Rehe, Hirsche und Wildschweine. Einzelne Wölfe töten aber durchaus auch mehrmals Schafe.