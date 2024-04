Minister stellt Pläne für Nutztierhalter vor

Ehrenberg (dpa/lhe) - Die neue schwarz-rote Landesregierung in Hessen hat im Rahmen ihres Sofortprogramms die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht auf den Weg gebracht und ein Maßnahmenpaket für Nutztierhalter geschnürt. Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) will an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) auf dem Hof einer Schäferei in Ehrenberg in der Rhön diese Maßnahmen vorstellen.