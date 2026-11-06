Frankfurt bereitet sich auf Kundgebung mit Zehntausenden vor

Frankfurt (dpa/lhe) - Frankfurt bereitet sich auf ein weiteres Wochenende mit Demonstrationen vor. Am Samstag finden anlässlich der Verleihung des Freiheitspreises der Friedrich-Naumann-Stiftung mehrere Kundgebungen und Demonstrationen statt. Am meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei einer Kundgebung am Ostpark erwartet.

Welche Demonstrationen sind angekündigt?

Am Römer soll ab 8.00 Uhr ein Demonstrationszug mit 24.000 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern starten und bis zum Ostpark ziehen. Dort werden dann laut Stadt geschätzte weitere 6.000 Menschen erwartet. Auf dieser Kundgebung soll auch Reza Pahlavi sprechen, der den Freiheitspreis treuhänderisch für das iranische Volk entgegennehmen soll. Neben der Großdemonstration gibt es noch mehrere kleinere Versammlungen in der Stadt.

Warum wird demonstriert?

Pahlavi nach der Preisverleihung in der Paulskirche selbst auf der großen Kundgebung am Ostpark sprechen. An Pahlavis Rolle bei der Preisverleihung hat sich in den vergangenen Tagen eine Diskussion entzündet. Dass er den Preis entgegennimmt, kritisieren etwa iranische Organisationen, ehemalige Gefangene aus der Schah-Zeit, Linke, die Parteien Volt und Grüne in Frankfurt sowie ein offener Brief, den etwa der frühere deutsche UN-Botschafter Joachim Rücker und die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries unterzeichneten.

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Pahlavi erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: «Ich bin nur der Hüter dieser Auszeichnung». Dass die liberale politische Stiftung seinen Aufruf zum Handeln erkannt habe, zeige seine zentrale Rolle. Viele seiner Landsleute, sowohl im Iran als auch im Ausland, teilten ihm zufolge die Unterstützung durch die Stiftung. Kritikern warf er vor, Propaganda-Narrative zu verbreiten.

Der Freiheitspreis wird seit 2006 alle zwei Jahre für herausragendes Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft verliehen. Die Veranstaltung soll am Samstag in der Frankfurter Paulskirche stattfinden.

Wie bereitet sich Frankfurt vor?

«Aufgrund der hohen Anzahl an Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern an diesem Tag ist mit ganztägigen, starken Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich zu rechnen», teilte die Stadt mit. Am Morgen war auf Anzeigen für Autofahrer bereits der Hinweis auf die kommende Demo am 7. November und die Verkehrseinschränkungen zu sehen. «Das Ordnungsamt bittet darum, diesen Bereich großräumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.»