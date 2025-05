Frankfurt ist die blitzreichste Großstadt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt ist bundesweit die Großstadt mit den meisten Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. 1,32 Blitze pro Quadratkilometer registrierte der Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids im Jahr 2024 in der Mainmetropole. Auch in Offenbach gab es mit einer Dichte von 1,10 relativ häufig Blitze zu sehen. Die Blitzhauptstadt Deutschlands lag allerdings in Bayern und hieß Rosenheim, das seinen Titel aus dem Vorjahr mit 2,98 Blitzen pro Quadratkilometer im Gesamtjahr 2024 mit großem Abstand verteidigte.