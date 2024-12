Statistik: Stärkster Blitz des Jahres in Hessen

München/Frankfurt (dpa/lhe) - Der stärkste Blitz Deutschlands wurde in diesem Jahr im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg gemessen: Spitzenreiter sei eine Entladung mit rund 452 Kiloampere (kA) am 19. September, sagte Richard Fellner, Chef des Blitzortungsunternehmen Nowcast. Und weiter: «In kürzester Zeit wurde dabei eine rund 28.000 Mal höhere Stromstärke erreicht, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist.»