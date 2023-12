Frankfurt kondoliert Partnerstadt Prag nach Schüssen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt am Main hat seiner Partnerstadt Prag nach der Bluttat mit 14 Todesopfern kondoliert. Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne) und Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) drückten am Freitag in einem Schreiben an den Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda ihre aufrichtige Anteilnahme aus. «Wir fühlen uns Ihnen in Ihrem Schmerz und Ihrer Trauer verbunden», heißt es unter anderem in dem Schreiben. Frankfurt ist mit der tschechischen Hauptstadt seit Mai 1990 durch eine Städtepartnerschaft verbunden.