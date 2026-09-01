Agora Verkehrswende

Frankfurt laut Untersuchung vorn bei öffentlichem Nahverkehr

Ein Viertel der Bevölkerung gilt als schlecht mit Bus und Bahn versorgt. Wer besonders betroffen ist und wo es besser läuft, zeigt eine neue Untersuchung.

Frankfurt am Main hat mit einer durchschnittlichen ÖV-Güte von 1,3 der Untersuchung zufolge das beste Angebot unter den Großstädten. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Frankfurt am Main hat mit einer durchschnittlichen ÖV-Güte von 1,3 der Untersuchung zufolge das beste Angebot unter den Großstädten. (Symbolbild)

Berlin/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Untersuchung der Denkfabrik Agora Verkehrswende hat Frankfurt am Main unter den deutschen Großstädten das beste Angebot beim öffentlichen Verkehr (ÖV). Frankfurt kam auf eine ÖV-Güte von 1,3, wie es im neuen ÖV-Atlas von Agora Verkehrswende heißt. Knapp dahinter folgen Stuttgart, München, Hannover, Karlsruhe, Düsseldorf und Darmstadt mit jeweils 1,4.

Der ÖV-Atlas misst den Angaben zufolge flächendeckend, wie gut die Menschen in Deutschland an Busse und Bahnen angebunden sind. Grundlage sind bundesweite Fahrplandaten, die mit dem Bevölkerungsraster des Zensus verknüpft wurden. Die ÖV-Güte zeigt an, wie weit die nächste Haltestelle entfernt ist, wie häufig dort eine Abfahrt angeboten und welches Verkehrsmittel eingesetzt wird.

Ein Viertel der Bevölkerung schlecht oder gar nicht versorgt

Die Denkfabrik sieht 21 Millionen Menschen in Deutschland und damit rund ein Viertel der Bevölkerung schlecht oder gar nicht vom öffentlichen Nahverkehr versorgt. Für rund 5,6 Millionen von ihnen erreiche das Angebot nicht einmal die niedrigste Güteklasse. Betroffen sei vor allem die Bevölkerung in eher ländlichen Regionen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Etwa 30 Millionen Menschen seien sehr gut oder gut mit Bus und Bahn versorgt. Diese Gruppe lebe überwiegend in großen Städten oder deren Umgebung.

Bei den Landkreisen schnitten Verdichtungsränder der Metropolen wie der Landkreis München und die Region Hannover am besten ab, bei den Flächenländern lagen Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg vorn. Hessen sei wie die beiden anderen Länder urban geprägt, hieß es zur Erläuterung. Wo viele Menschen in Städten leben, lasse sich ein gutes Angebot leichter organisieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Studie: Ein Viertel der Deutschen schlecht mit ÖPNV versorgt
Öffentlicher Nahverkehr

Studie: Ein Viertel der Deutschen schlecht mit ÖPNV versorgt

Wo können viele Menschen in Deutschland gut mit Bus und Bahn fahren und wo nicht? Eine Analyse nennt Regionen und Zahlen.

01.09.2026

Erneut Warnstreik im Nahverkehr in Ulm
Tarifkonflikt

Erneut Warnstreik im Nahverkehr in Ulm

Die Gewerkschaft Verdi macht weiter Druck auf die Arbeitgeber. Für die Bürger heißt das: Am Samstag müssen sie sich wohl Alternativen zu Bus und Bahn suchen.

01.05.2026

Jeder Dritte fühlt sich schlecht mit Bus und Bahn angebunden
Verkehr

Jeder Dritte fühlt sich schlecht mit Bus und Bahn angebunden

Die Anbindung im öffentlichen Nahverkehr wird aus Sicht vieler Bürger nicht besser, wie eine Studie zeigt. Beim Radfahren lässt für viele aber auch die Sicherheit zu wünschen übrig.

25.11.2024

Studie

Verkehrswende wird bei weiterem Zögern deutlich teurer

Mit den bisherigen Maßnahmen ist die Verkehrswende laut einer Studie nicht zu schaffen. Demnach sind mehr Anstrengungen der Regierung nötig. Wenn sie bald damit anfange, könne sie sogar Geld sparen.

13.05.2024

Verkehr

On-Demand-Verkehr: Autonomes Fahren soll Schub bringen

Auf Abruf, flexibel und als Ergänzung zum Nahverkehr - On-Demand-Shuttles gewinnen zunehmend Fahrgäste. Können die Rufbusse die Verkehrswende entscheidend voranbringen?

04.03.2024