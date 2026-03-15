Basketball

Frankfurt Skyliners verlängern Vertrag mit Knauf

Die Frankfurt Skyliners basteln schon am Kader für die kommende Saison. Profi Jacob Knauf bleibt dem Basketball-Bundesligisten über den Sommer hinaus erhalten.

Jacob Knauf (l) bleibt den Frankfurt Skyliners zwei weitere Jahre erhalten. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Jacob Knauf (l) bleibt den Frankfurt Skyliners zwei weitere Jahre erhalten. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners hat den Vertrag mit Jacob Knauf um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Das teilten die Skyliners kurz vor dem BBL-Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg mit.

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Knauf war 2023 nach Frankfurt gewechselt und entwickelte sich seitdem zu einem Leistungsträger. Mit Knauf stiegen die Skyliners in der Saison 2023/2024 direkt wieder in die Bundesliga auf. In der vergangenen Spielzeit gelang mit ihm der Klassenverbleib.

Knauf will auf laufende Saison aufbauen

In dieser Saison belegen die Frankfurter vor dem Endspurt einen Platz im Tabellenmittelfeld. «In den nächsten Jahren möchte ich mit dem Team – und auch individuell – auf der guten Arbeit dieser Saison aufbauen», sagte der 29-jährige Knauf, der am Donnerstag Geburtstag hatte.

«Wir freuen uns sehr, Jacob für zwei weitere Jahre in unserem Team zu haben», äußerte Skyliners-Coach Klaus Perwas. Knauf verfüge über einen «exzellenten Dreipunktewurf» und nehme auch defensiv eine «wichtige Rolle» ein, erklärte der Trainer.

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