Abfall Frankfurt startet Kampagne für weniger Müll in der Stadt Ein Quiz und eine Kampagne sollen Frankfurter motivieren, Abfall zu vermeiden. 22.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Hannes Albert/dpa Künftig sollen die Bürgerinnen und Bürger der Mainmetropole mehr aufs Thema Abfall achten. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite