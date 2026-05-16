Fußball-Bundesliga

Frankfurt trifft auf Stuttgart - Letztes Spiel für Riera?

Nach einer zerfahrenen Saison will Frankfurt das letzte Spiel gegen Stuttgart gewinnen. Eine Europa-Chance gibt es, eine zweite Chance für Trainer Albert Riera eher nicht mehr.

Ein Erfolg ist für Can Uzun (r) und Co. Pflicht. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Ein Erfolg ist für Can Uzun (r) und Co. Pflicht. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt will eine missratene Saison mit einem Erfolg abschließen und seine letzte kleine Chance auf den Europapokal wahren. Im wahrscheinlich letzten Spiel von Cheftrainer Albert Riera geht es für die Hessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart. Mit einem Sieg könnte die Eintracht am SC Freiburg vorbeiziehen, falls dieser zeitgleich nicht gegen RB Leipzig gewinnt.

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Für einen Platz in der Conference League ist dieser siebte Rang erforderlich. Riera hat in Frankfurt zwar bis Sommer 2028 Vertrag, doch sein Verhältnis mit der Mannschaft gilt als zerrüttet. Für die Gäste aus Stuttgart geht es noch um den Einzug in die Champions League. Ein Sieg dürfte dafür genügen. Bei einem Remis oder einer Niederlage lauern die Verfolger TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen.

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